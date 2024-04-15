'Faizi düşürmenin aciliyeti yok'

Daly, bölgesel Fed bankasında düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Politika şu anda iyi bir yerde ve bir faiz indirimini düşünmeden önce enflasyonun fiyat istikrarı tanımımız olan yüzde 2'ye inme yolunda ilerlediğinden tamamen emin olmam gerekiyor" dedi.

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İş gücü piyasasının güçlü olması ve enflasyonun geçen yıla göre daha yavaş düşmesi nedeniyle Fed'in enflasyonu düşürmek için "gerektiği sürece" mevcut duruşunu koruyacağını söyledi.

Daly, "Bana göre politika faizini ayarlamak için kesinlikle bir aciliyet yok" diyerek bu hafta birçok meslektaşının da dile getirdiği bir düşünceyi yineledi.