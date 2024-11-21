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Uzmanpara'Faizi kademeli düşürmeye devam etmeliyiz'
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'Faizi kademeli düşürmeye devam etmeliyiz'

Boston Fed Başkanı Susan Collins, hem enflasyonda bir toparlanma hem de ABD iş gücü piyasasında daha fazla yumuşama riski görüyor ve politika yapıcılar durumu değerlendirirken faiz oranlarını kademeli olarak düşürmeye devam etmeyi bekliyor.

21.11.2024 - 09:26 | | Foreks Haber
'Faizi kademeli düşürmeye devam etmeliyiz'

Michigan Üniversitesi Gerald R. Ford Kamu Politikası Okulu'nda konuşan Collins, “Nihai varış noktası belirsiz olsa da, politika şu anda en azından bir miktar kısıtlayıcı olmaya devam ettiği için bir miktar ek politika gevşemesine ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Politika faizini mevcut kısıtlayıcı duruşundan kademeli olarak daha nötr bir aralığa taşımak için zaman içinde ek ayarlamalar yapılmasının uygun olacağını düşünüyorum. Amaç çok hızlı ya da çok fazla gevşemeye giderek enflasyonda bugüne kadar kaydedilen düşüşü engellemek değil. Aynı zamanda çok yavaş ya da çok az gevşeme de iş gücü piyasasını gereksiz yere zayıflatabilir” dedi.

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Collins, ABD ekonomisinin, Fed'in 2022'den 2023'e kadar son kırk yılın en yüksek faiz artırım kampanyası karşısında birçok kişinin beklediğinden daha iyi dayandığını belirtti. Yüksek faizlerin yarattığı rahatlığın bir kısmını tüketicilerin pandemi dönemindeki tasarruflarına ve Fed faiz artırımına başlamadan önce işletmelerin ve hanehalklarının borçlarını daha düşük seviyelerde sabitlemesine bağladı.

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