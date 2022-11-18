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'Faizi şu an artırmak uygun değil'

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda ekonomik gelişmeler ışığında faizi şu an artırmanın uygun olmadığını söyledi.

18.11.2022 - 09:29 |
'Faizi şu an artırmak uygun değil'

BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda bugün açıklanan enflasyon rakamları sonrasında yaptığı değerlendirmede yüzde 2 fiyat istikrarı hedefinin sürdürülebilir şekilde yakalanması için ücretlerin yüzde 3 civarında artması gerektiğini söyledi.

Kuroda ekonomi ücretlerde bu artışı sağlayacak kadar güçlenmediği sürece faiz artırımı yapmaktan kaçınacaklarını vurguladı.

Parlamentoda konuşan Kuroda, Japonya'nın ekonomik görünümü için belirsizliğin aşırı yüksek olduğunu, BoJ'un ultra gevşek para politikası ile ekonomide büyümeyi ücretler daha fazla artara kadar devam ettirmesi gerektiğini ifade etti.

Kuroda, "Faiz oranlarını şimdi artırmak Japonya'nın ekonomik toparlanmasını erteler. BoJ'un sonsuza kadar faiz artırmayacağını söylemiyorum, ben cari ekonomik gelişmeler ve fiyat gelişmeleri ışığında faizi şu an artırmanın uygun olmadığını söylüyorum" dedi.

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