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Uzmanpara'Faizin düşürülmesini destekliyorum'
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'Faizin düşürülmesini destekliyorum'

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly artık faiz oranlarının düşürülmesini desteklediğini söyledi.

12.07.2024 - 11:25 |
'Faizin düşürülmesini destekliyorum'

Daly gazetecilerle yaptığı yuvarlak masa toplantısında, "İstihdam, enflasyon, büyüme ve ekonominin görünümüne ilişkin verileri içeren bugün aldığımız bilgilerle, bazı politika ayarlamalarının gerekli olacağını muhtemel görüyorum" dedi.

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Daly, ilk kesintinin zamanlaması konusunda yorum yapmadı. Piyasaya politikanın nereye gittiğini söylemenin önemli olduğunu ve ayrıntıların gelecek verilere bağlı olacağını söyledi. "Enflasyonun daha da soğuması muhtemel olmakla birlikte, potansiyel olarak inişli çıkışlı bir ilerleme olsa da, ekonomi Haziran Fed politika yapıcı tahminlerinde öngörüldüğü gibi bu yıl bir veya iki faiz indiriminin uygun yol olacağı yere aşağı yukarı gidiyor gibi görünüyor" dedi.

Daly, yaklaşan toplantı öncesinde toplanması gereken daha fazla bilgi olduğunu söyledi ve hemen bir indirim çağrısında bulunmadığını belirtti.

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