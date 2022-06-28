'Faizin yüzde 3.5-4'e çıkarılması makul'

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantıda 75 baz puan artırıma gitmesini "kesinlikle doğruydu" diye anlatan Williams, gelecek toplantıda da 50 veya 75 baz puan faiz artırımı yapılmasının tartışılacağını vurguladı.

Konuşmasında ABD ekonomisinde bir resesyon yaşanmasının temel senaryoda yer almadığını belirten Williams, "Ekonomi güçlü ve finansal şartlar sıkılaştı. Bu yıl GSYH'nın yüzde 1-1.5 büyümesini bekliyorum" dedi.

Finansal şartlarda sıkılaşmanın etkilerini izlemekte olduklarını belirten Williams, "İşsizlik oranı gelecek birkaç yıl yükselecek. İşsizlik oranı önümüzdeki 2 yılda yüzde 4'ün biraz üzerine çıkacak" dedi.

Uzun vadeli nötr faiz oranının değişmediğini, hala düşük olduğunu ancak nominal nötr faiz oranının daha yukarıda bulunduğunu anlatan Williams, "Bu, faizleri bu yıl ve gelecek yıl artırmaya ihtiyaç duymamızın nedenlerinden biri. Reel faizi sıfırın üzerine çıkarmalıyız. Gelecek yıl faizin bir miktar sınırlayıcı bölgede olmasına ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.