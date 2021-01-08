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08.01.2021 - 12:51 | | DHA

'Faizler ancak 2024'te yükselmeye başlar'

ABD Merkez Bankası (Fed) Chicago Başkanı Charles Evans, faiz oranlarının ancak 2024'te yükselmeye başlayabileceğini söyledi.

'Faizler ancak 2024'te yükselmeye başlar'
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Wisconsin Bankacılar Derneği Midwest Ekonomik Tahmin Forumu'nda konuşan, enflasyonun yüzde 2 hedefe yükselmesine izin vermek için bu kadar süre gerekebileceğini vurgulayan Evans, enflasyonun ortalama yüzde 2 hedef konumuna ulaşılmasının ardından, faizleri de yavaşça yükseltmeye başlayabileceklerini söyledi.

Daha önce açıkladığı gibi beklentisinin, bu yıl ABD ekonomisinin yüzde 4.0 dolayında büyüyeceği yolunda olduğuna işaret eden Evans, ancak, hızlı yükselen koronavirüs enfeksiyonlarının etkisiyle büyümenin duraklayabileceğini ya da yavaşlayabileceğini düşündüğünü söyledi.

Evans ayrıca, ABD'de işsizlik oranının da 2021 yılının sonunda yüzde 5.0 düzeyine gerileyebileceğini ekledi.

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