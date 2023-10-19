'Faizler bir süre daha yüksek kalmalı'

Williams, Queens College'da yaptığı konuşmada, "Şu anda enflasyonu düşürmek için bu kısıtlayıcı politika duruşunu bir süre daha sürdürmemiz gerekiyor" dedi.

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Fed'in enflasyonu düşürme konusunda ilerleme kaydettiğini ancak hala kat etmesi gereken yol olduğunu ifade eden Williams,"Size faiz oranlarında ne olacağını söyleyemem, ancak kısa ve uzun vadede bu süreç verilerde ne olacağına göre şekillenecektir" dedi.

Williams, "Enflasyonda büyük iyileşmeler gördük, ancak fiyat baskılarını Fed'in yüzde 2'lik hedefine geri getirme yolunda hala gidecek yolumuz var. Zafer ilan etmeyeceğim ve Fed'in hedeflerine ulaştığını söylemeyeceğim ancak fiyat baskıları doğru yönde ilerliyor" diye konuştu.

Williams ayrıca enflasyon baskıları hafifledikçe "bir noktada faiz oranlarını tekrar düşürmeye başlamanın mantıklı olacağını" da söyledi.