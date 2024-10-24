'Faizler ölçülü adımlarla indirilmeli'

ECB Yönetim Konseyi Üyesi ve Slovenya Merkez Bankası Başkanı Bostjan Vasle, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını ölçülü adımlarla indirmeye devam etmesi gerektiğini ve enflasyon hedefinin altına inilmesi ya da politikanın büyümeyi teşvik edecek şekilde gevşetilmesi gibi söylemlerin şimdilik yersiz olduğunu söyledi.

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Bostjan Vasle, enflasyon konusundaki belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle ECB'nin adım adım ilerlemesi gerektiğini savundu. “Ölçülü adımlarla nötr seviyeye gitmeye devam etmeliyiz” diye konuşan Vasle, “Hedefin altına inmeyi veya nötr oranın altına inmeyi tartışmanın aciliyeti yok. Bunlar güncel konular değil” dedi.