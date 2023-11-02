ECB Yönetim Konseyi Üyesi Klaas Knot enflasyonun düşüş eğiliminde olduğuna dair daha fazla teyit beklendiği için ECB'nin önümüzdeki aylarda faiz oranlarını muhtemelen mevcut seviyelerinde tutacağını söyledi.

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Knot, "Kişisel olarak ve gelen verilerin eylül ayındaki son tahminleri doğrulaması koşuluyla politika faizlerimizin mevcut seviyesini bir süre daha kalabileceği bir seviyede görüyorum. Biraz sabırlı olmalı ve ekonominin tıkanmasını önlemek için faizleri çok fazla yükseltmemeliyiz" dedi.

ECB'nin bir taraftan enflasyon tahminlerinin tutup tutmadığını görmek için gelen verileri değerlendirirken, diğer taraftan bilançosunu küçültme zorluğuyla karşı karşıya olduğunu belirten Knot, şu ana kadar piyasaların bu geri çekilmeyi iyi karşıladığını, ancak ECB'nin bilançosunun muhtemelen küresel mali kriz öncesine göre daha büyük kalması gerekeceğini söyledi.

Knot, "Bunun nedeni daha yüksek likidite talebi de dahil olmak üzere finansal piyasalardaki yapısal değişikliklerin gelecekte daha büyük merkez bankası rezervleri gerektirecek olmasıdır. Benim görüşüme göre refinansman operasyonları ileride böyle bir rezerv seviyesini sağlamak için en etkili aracı temsil ediyor" diye konuştu.