'Faizleri daha fazla artırmaya ihtiyaç olabilir'

Peter Kazimir, ECB'nin enflasyonu yatıştırmaya yardım için faiz oranlarını önceden düşünülenden daha uzun süre artırmasının gerekli olabileceğini belirtti.

Kazimir, ECB'nin yapılmış faiz artırımlarının etkili olup olmadığını değerlendireceği en erken tarihin eylül olabileceği yönündeki söylemini tekrarladı.

"Önümüzde faizleri artırmaya karar vereceğimiz daha çok toplantı olduğuna inanıyorum ve faizleri daha da artıracağımızı düşünüyorum" diye konuşan Kazimir, "Temel göstergelere baktığımızda gizli bir şey yok, 50 baz puan artırım ile tatmin olabilirdim ancak 25 baz puan artırımda normale dönüş ve faiz artırımlarını düşünülenden daha uzun süre artırabileceğimiz anlamına geliyor" dedi.