'Faizlerin biraz daha artırılması gerekli'

Pablo Hernandez de Cos, ECB'nin enflasyonu orta vadede yüzde 2 hedefine getirmek için hala faizleri artırmaya ve sonrasında bir süre onları sınırlayıcı seviyede tutmaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

De Cos, Barselona'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada "Para politikamızı sıkılaştırma süreci yolunda ilerliyor, bununla birlikte halihazırda elimizde olan bilgiler temelinde gitmemiz gereken biraz daha yol olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.

Yatırımcılar halihazırda ECB'nin yaz sonuna kadar 2 faiz artırımı daha yapmasını ve mevduat faizini yüzde 3,75'e getirmesini, gelecek yıl da faiz indirimlerine başlamasını bekliyor.

De Cos konuşmasında "Fiyat istikrarı hedefimizi sürdürülebilir şekilde başarmamız için faiz oranlarının uzun bir süre sınırlayıcı bölgede kalmaya devam etmesi gerekli" ifadelerini de kullandı.