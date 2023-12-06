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'Faizlerin cari seviyelerde kalması gerekecek'

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey faizlerin cari seviyelerde kalması gerekeceğini söyledi.

06.12.2023 - 14:21 | | Foreks Haber
'Faizlerin cari seviyelerde kalması gerekecek'

BoE Başkanı Andrew Bailey, İngiltere'de faiz oranlarının cari seviyelerde kalması gerekeceğini ve BoE'nin bundan kaynaklanabilecek finansal istikrar risklerine karşı tetikte olduğunu söyledi.

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BoE'nin son Finansal İstikrar Raporu'nu yayınlamasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bailey, "Genel risk ortamı zorlu olmaya devam ediyor. Gelişmiş ekonomilerin genelinde enflasyon ve büyüme görünümü belirsiz" dedi.

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