'Faizlerin cari seviyelerde kalması gerekecek'

BoE Başkanı Andrew Bailey, İngiltere'de faiz oranlarının cari seviyelerde kalması gerekeceğini ve BoE'nin bundan kaynaklanabilecek finansal istikrar risklerine karşı tetikte olduğunu söyledi.

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BoE'nin son Finansal İstikrar Raporu'nu yayınlamasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bailey, "Genel risk ortamı zorlu olmaya devam ediyor. Gelişmiş ekonomilerin genelinde enflasyon ve büyüme görünümü belirsiz" dedi.