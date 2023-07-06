'Faizlerin yeniden artırılması gerekli olabilir'

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) haziran ayı toplantı tutanaklarının yayınlanmasının ardından değerlendirmede bulunan New York Fed Başkanı John Williams, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) haziran ayında faizi sabit tutmasının doğru karar olduğunu, ancak devam eden ekonomik güçlenme karşısında faizlerin bir noktada yeniden artırılmasının gerekli olabileceğini söyledi.

New York Fed tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Williams, "Arz ve talep arasında dengeyi sağlamak, enflasyonu aşağı getirmek için daha yapacak işimiz var. Fed'in gelecekte atacağı adımların düşünülmesinde verilere bağlı olacağım" dedi.

Williams temmuz ayında bir faiz artırımına ihtiyaç olduğuna inanıp inanmadığı yönündeki bir soruyu yanıtlamaktan kaçınırken, New York Fed uzmanlarının karar vermekte kendisine yardımcı olmak için henüz çalışmaya başlamadıklarını ifade etti.

Bununla birlikte Williams fiyat baskılarının bulundukları seviyeden "hoşnut" olmadığını da vurguladı.