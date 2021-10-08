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Fantasia'nın tahvil işlemleri durduruldu

Çinli gayrimenkul şirketi Fantasia'nın tahvil işlemleri geçici olarak durduruldu.

08.10.2021 - 08:10 |
Fantasia'nın tahvil işlemleri durduruldu

Çin'de Evergrande'nin yaşadığı sorunların ardından tahvil ödemelerinde gecikmeler yaşanan bir diğer şirket olan Fantasia'nın Şangay'da işlem gören tahvillerinde piyasa işlemleri geçici olarak askıya alındı.

Şangay Borsası Fantasia'nın ülke içi tahvillerinde yaşanan sert dalgalanmalar nedeniyle işlemlerin askıya alındığını duyurdu. Karar öncesinde şirketin Aralık 2021 ve Kasım 2022 tahvillerinde %20 civarında düşüş yaşanıyordu.

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