Fed'den 3 faiz artırımı bekleniyor

Goldman Sachs, Fed'in mart ayında başlayarak faiz oranlarını 2022 yılında 3 kez artıracağını öngördü.

ABD ekonomisinde büyümenin COVID-19'un Omicron varyantının etkisi ile ilk çeyrekte keskin şekilde yavaşlayacağını da tahmin eden Goldman Sachs, yılın tamamında ise büyümenin hizmet sektörünün yeniden açılmasının hızlanması, tüketicilerin ertelenmiş taleplerinin devreye girmeleri ve stokların yeniden oluşturulma çabaları ile birlikte yüzde 3,5 olmasının beklendiğini ortaya koydu.

Goldman Sachs, ABD'de işsizlik oranının da 2022 yılı boyunca düşmeye devam edeceğini ve yıl sonuna kadar yüzde 3,5'e gerileyerek pandemi öncesini yakalayacağını tahmin etti.