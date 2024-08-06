'Fed acil faiz indirimi yapmalı'

CNBC'de katıldığı programda açıklamalarda bulunan Siegel, Fed'in 17-18 Eylül'deki toplantısında acil faiz indiriminin yanı sıra 75 baz puanlık derin bir indirim daha yapılması çağrısında bulundu.

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Siegel, "Ve bu minimumdur. Şu anda federal fon oranının %3,5 ile %4 arasında olması gerekir" dedi.

Siegel, Haziran toplantısında Fed'in enflasyon %2'ye ve işsizlik oranı %4,2'ye ulaştığında uzun vadeli federal fon oranının %2,8 olması gerektiğini söylediğini hatırlattı. Profesör, "Cuma günü istihdam rakamını aldık ve yüzde 4,3, enflasyonda yüzde 2,5 seviyesindeyiz. Enflasyonda hedefe yüzde 90 oranında yaklaştık. İstihdamda hedefini aştık; Bunlar açıkça iki hedef olarak Fed tarafından dile getirildi” dedi.