'Fed aralık yerine ocak ayında faiz artırabilir'

Aracı kurum tahminlerin gelecek yıla çekilmesi için beklenenden daha yumuşak ekim ayı istihdam verilerini ve güvercin Fed yorumlarını gerekçe gösterdi.

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Barclays ekonomistleri 3 Kasım tarihli yatırımcı notunda, "FOMC'nin ek sıkılaştırmaya devam etmesi gerekeceğini ve Eylül 2024'ten önce faiz indirimi olmaksızın piyasanın beklediğinden daha yüksek bir faiz patikasını sürdürmek zorunda kalacağını düşünmeye devam ediyoruz" dedi.