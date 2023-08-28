'Fed bir faiz artırımı daha yapmalı'

Mester faiz indirimlerinin 2024 sonlarında başlayabileceğine dair daha önceki görüşünü yeniden değerlendirebileceğini de sözlerine ekledi.

Jackson Hole Sempozyumu sırasında açıklamalarda bulunan Mester, enflasyonun yükselmesine izin vermenin ekonomiyi gelecekteki şoklara karşı daha savunmasız bırakacağını belirterek, "Enflasyonun yüzde 2'nin üzerinde kalmasına ne kadar uzun süre izin verirsek giderek daha yüksek bir fiyat seviyesi oluşur" dedi.

Bunun Amerikan hanehalkına zarar vereceğini savunan Mester, "İşte bu yüzden zamanlama benim için önemli" ifadelerine yer verdi.

Mester yaptığı açıklamada 2024 Haziran ayında veya yılın ikinci yarısında faiz indirimine gidileceğini tahmin ettiğini, ancak kendisi ve diğer ABD Merkez Bankası (Fed) politika yapıcıları eylül ayındaki faiz belirleme toplantısı öncesinde yeni tahminler sunduklarında bunun değişebileceğini vurguladı.