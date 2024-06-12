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Uzmanpara 'Fed bu yıl faizi sabit tutacak'
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'Fed bu yıl faizi sabit tutacak'

Vanguard, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faizi sabit tutmasını bekliyor.

12.06.2024 - 09:15 | | Foreks Haber
'Fed bu yıl faizi sabit tutacak'

Vanguard'ın Amerika kıtası baş ekonomisti Roger Aliaga-Diaz, TSİ 15.30'da açıklanacak Mayıs ayı ABD TÜFE verileri öncesinde yayınladığı notta, ekonominin dirençli ve temel talebin güçlü olmaya devam etmesi nedeniyle ABD enflasyonunun inatçı kalmaya devam edeceğini söyledi.

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Veriler, Federal Rezerv'in TSİ 21.00'de açıklayacağı para politikası kararı öncesinde yakından izlenecek. Aliaga-Diaz, “Enflasyonla mücadelede yetersiz ilerleme ve devam eden büyüme ve iş gücü ivmesi nedeniyle faiz oranlarının 2024 yılı boyunca mevcut %5,25-%5,5 aralığında kalmasını bekliyoruz” dedi.

Vanguard, Fed'in faiz oranı projeksiyonlarının 2024 yılında sadece bir faiz indirimini ve enflasyon projeksiyonlarında yukarı yönlü bir revizyonu yansıtmasını bekliyor.

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