'Fed bu yıl faizi sadece bir kez düşürecek'

Financial Times ve Chicago Booth anketine katılan 39 akademisyenin yarısından fazlası Fed'in bu yıl sadece çeyrek puanlık bir kesinti yapacağını söyledi. Neredeyse dörtte biri hiç kesinti olmayacağını tahmin ediyor.

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Mayıs ayının son haftasında yapılan anketin sonuçları, Fed'in çarşamba günü yapacağı ve faiz belirleyicilerinin bu yılki indirim tahminlerini üçten ikiye ya da daha aza indirmelerinin beklendiği toplantı öncesinde geldi.

Faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı yönündeki beklentiler, aylardır beklenenden daha yüksek seyreden enflasyonun ardından geldi. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, Fed'in faiz açıklamasından sadece saatler önce, çarşamba günü Mayıs ayı tüketici fiyat endeksi verilerini yayınlayacak.

Ankete katılan ekonomistler, fiyat artışlarının bir başka göstergesi olan tüketici fiyat harcamaları enflasyonu tahminlerini de Mart ayındaki ankette yüzde 2,5'ten şimdi yüzde 2,8'e yükseltti. Fed'in TÜFE hedefi yüzde 2. Ekonomik Analiz Bürosu'nun Mayıs ayı sonunda yaptığı açıklamaya göre, manşet TÜFE Nisan ayında yüzde 2,7 olarak gerçekleşti.