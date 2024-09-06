'Fed büyük bir faiz indirimine gitmeyecek'

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 17-18 Eylül'deki toplantıda faiz oranlarını düşürmeye başlaması ve ABD'de resesyon korkularını artıran salgın sonrası politika sıkılaştırmasından bir değişime işaret etmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

Weinberg, CNBC'ye verdiği demeçte, "Verilerde Fed'in panikle 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını tetikleyecek bir şey görmüyoruz" dedi ve ekonominin bunun yerine 25 baz puanlık bir indirimi memnuniyetle karşılayacağını savundu.

Weinberg, "Fed'in 50 baz puanlık bir hamle yapması için işsizlik sigortası başvurularında büyük bir artış, ekonomide daha fazla işten çıkarma yaşandığına dair kanıtlar ve işe alımlarda keskin bir düşüş, belki de sıfıra kadar inmesi gerekecek" dedi.