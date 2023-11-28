'Fed daha agresif faiz indirimine gidebilir'

Deutsche Bank ekonomistleri yayınladıkları görünüm raporunda Fed'in 2024 yılında 175 baz puanlık faiz indirimine gideceğini öngördü.

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Ekonomistlerin bu beklentileri gerçekleşir ise halihazırda %5,25-%5,5 seviyesinde bulunan Fed faiz oranı 2024 yıl sonuna kadar %3,5-%3,75 seviyesine düşecek. Piyasalar halihazırda Aralık 2024'te Fed faizinin %4,48 olacağını fiyatlıyor.

Deutsche Bank Kıdemli Ekonomisti Brett Ryan, ABD ekonomisi için yılın ilk yarısında negatif büyüme beklediğini, bunun da işsizlik oranının gelecek yılın ortasında "oldukça keskin bir şekilde" %3,9'dan %4,6'ya yükselmesine yol açacağını öngördüklerini söyledi.

"Ekonominin yılın ilk yarısında yumuşak bir döneme girdiğini ve bunun da yıl ortasından itibaren daha agresif bir kesinti profiline yol açtığını görüyoruz" diye konuşan Ryan, aynı zamanda bankanın ekonomik zayıflığı "enflasyonist baskıları hafifletmesini" beklediğini ifade etti.

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Deutsche Bank, Fed'in Haziran 2024 toplantısında 50 baz puanlık ilk kesintinin ardından yılın geri kalanında 125 baz puanlık indirim yapmasını bekliyor.