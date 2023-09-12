'Fed daha fazla faiz artırmayacak'
Bank of America'nın (BofA) eylül ayı küresel fon yöneticisi anketine göre ankete katılan fon yöneticilerinin yüzde 60'ı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha fazla faiz artırmayacağına inanıyor.
12.09.2023 - 14:57 |
Fed'in faiz artırımlarının sona erdiğini düşünen fon yöneticilerinin oranı ağustos ayında yüzde 47 ve temmuz ayında sadece yüzde 9 olmuştu.
BofA, "Geçtiğimiz 2 ay içinde, fon yöneticisi anketi yatırımcıları 'Fed'in işi bitmedi' diyen 9/10'dan 'Fed'in işi bitti' diyen 6/10'a kaydı" ifadelerini kullandı.
Ankete göre fon yöneticilerinin yüzde 38'i Fed'in ilk faiz indirimini 2024'ün ikinci yarısında, yüzde 36'sı ise ikinci çeyrekte yapmasını bekliyor.
Fed'in faiz artırımlarının bitmediğine inananların oranı ise ağustos ayındaki yüzde 47'den yüzde 33'e geriledi.