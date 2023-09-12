Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanpara'Fed daha fazla faiz artırmayacak'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Fed daha fazla faiz artırmayacak'

'Fed daha fazla faiz artırmayacak'

Bank of America'nın (BofA) eylül ayı küresel fon yöneticisi anketine göre ankete katılan fon yöneticilerinin yüzde 60'ı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha fazla faiz artırmayacağına inanıyor.

12.09.2023 - 14:57 |
'Fed daha fazla faiz artırmayacak'

Fed'in faiz artırımlarının sona erdiğini düşünen fon yöneticilerinin oranı ağustos ayında yüzde 47 ve temmuz ayında sadece yüzde 9 olmuştu.

BofA, "Geçtiğimiz 2 ay içinde, fon yöneticisi anketi yatırımcıları 'Fed'in işi bitmedi' diyen 9/10'dan 'Fed'in işi bitti' diyen 6/10'a kaydı" ifadelerini kullandı.

Ankete göre fon yöneticilerinin yüzde 38'i Fed'in ilk faiz indirimini 2024'ün ikinci yarısında, yüzde 36'sı ise ikinci çeyrekte yapmasını bekliyor.

Fed'in faiz artırımlarının bitmediğine inananların oranı ise ağustos ayındaki yüzde 47'den yüzde 33'e geriledi.

Bakan Işıkhan: “İŞKUR vasıtasıyla sürdürdüğümüz çok önemli projeler var”

Bakan Işıkhan: “İŞKUR vasıtasıyla sürdürdüğümüz çok önemli projeler var”

Evinin banyosunda başından vurulmuş halde bulundu

Evinin banyosunda başından vurulmuş halde bulundu