'Fed daha fazla faiz artışını düşünmemeli'

Harker enflasyon baskılarının azaldığı bir ortamda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri artırmayı bitirdiğine olan inancını tekrarladığı bir konuşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Bu noktada Fed'in faiz hedefinde herhangi bir artış düşünmemeliyiz" dedi.

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Daha iyi dengelenmiş piyasanın ve ücret baskılarının hafiflediğinin işaretlerini gördüklerini belirten Harker, hanehalkı tasarruflarında artış işaretleri olduğunu da vurguladı.