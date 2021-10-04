Fed dijital para raporunu açıklamaya hazırlanıyor

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, Fed'in dijital para konusunda hazırladığı çalışmayı bu hafta açıklaması bekleniyor.

Habere göre, Fed tarafından hazırlanan ve ihraç edilecek bir dijital para biriminin getirilerini ve götürülerini ortaya koyması beklenen çalışmanın bu hafta dahi açıklanabileceği tahmin ediliyor.

Haberde Fed yöneticilerinin dijital para konusunda ayrışma içinde oldukları da belirtildi. Bu nedenle Fed’in yakın zaman içinde dijital para konusunda karar vermesinin mümkün görünmediği vurgulandı.