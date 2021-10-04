Geri Dön
UzmanparaFed dijital para raporunu açıklamaya hazırlanıyor
HaberlerUzmanpara Haberleri Fed dijital para raporunu açıklamaya hazırlanıyor

Fed dijital para raporunu açıklamaya hazırlanıyor

ABD Merkez Bankası (Fed), dijital para raporunu bu hafta açıklayabilir.

04.10.2021 - 13:22 |
Fed dijital para raporunu açıklamaya hazırlanıyor

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, Fed'in dijital para konusunda hazırladığı çalışmayı bu hafta açıklaması bekleniyor.

Habere göre, Fed tarafından hazırlanan ve ihraç edilecek bir dijital para biriminin getirilerini ve götürülerini ortaya koyması beklenen çalışmanın bu hafta dahi açıklanabileceği tahmin ediliyor.

Haberde Fed yöneticilerinin dijital para konusunda ayrışma içinde oldukları da belirtildi. Bu nedenle Fed’in yakın zaman içinde dijital para konusunda karar vermesinin mümkün görünmediği vurgulandı.

Formula 1 tarihinin en fazla yarışı gelecek yıl düzenleyecek

Formula 1 tarihinin en fazla yarışı gelecek yıl düzenleyecek

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Son dakika! Bakanlık duyurdu: Bu yıl sayı 157'ye yükseldi

Son dakika! Bakanlık duyurdu: Bu yıl sayı 157'ye yükseldi

Türkiye bu olayı konuşmuştu! Tahliye edildi

Türkiye bu olayı konuşmuştu! Tahliye edildi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Yunan Bakan'dan AB'ye çağrı: Türkiye'ye verdiğiniz sözleri tutun

Yunan Bakan'dan AB'ye çağrı: Türkiye'ye verdiğiniz sözleri tutun

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

WhatsApp, Instagram, Facebook çöktü! İşte son durum

WhatsApp, Instagram, Facebook çöktü! İşte son durum

Sıradaki Haber
Para alan yanar, hemen iptal ediliyor...

Para alan yanar, hemen iptal ediliyor...

Sıradaki Haber
ABD'de BioNTech araştırması: 3. doz gerekli

ABD'de BioNTech araştırması: 3. doz gerekli

Sıradaki Haber
4 Ekim korona tablosunda son durum açıklandı mı? Bugünkü vaka ve vefat sayısı belli oluyor...

4 Ekim korona tablosunda son durum açıklandı mı? Bugünkü vaka ve vefat sayısı belli oluyor...

Sıradaki Haber