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'Fed ekonomiye desteğini azaltabilir'

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomi için desteğini istihdam görünümüne zarar vermeden azaltabileceğini söyledi.

23.02.2022 - 08:07 |
'Fed ekonomiye desteğini azaltabilir'

"Ekonomi, Fed'in Covid-19 salgınının başında ortaya koyduğu olağanüstü seviyelerde destek olmadan da kendi ayaklarının üzerinde durabilecek durumda" diye konuşan Bostic, "Ekonomi oldukça güçlü" dedi.

Bostic, Fed'in faizleri mart ayında artırmasının beklendiğine işaret ederken "Bunu, istihdamı tehlikeye atmadan yapabiliriz" diye konuştu.

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