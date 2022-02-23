'Fed ekonomiye desteğini azaltabilir'

"Ekonomi, Fed'in Covid-19 salgınının başında ortaya koyduğu olağanüstü seviyelerde destek olmadan da kendi ayaklarının üzerinde durabilecek durumda" diye konuşan Bostic, "Ekonomi oldukça güçlü" dedi.

Bostic, Fed'in faizleri mart ayında artırmasının beklendiğine işaret ederken "Bunu, istihdamı tehlikeye atmadan yapabiliriz" diye konuştu.