Fed faiz artırdı

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), "Ek bilgileri ve bunların para politikası üzerindeki etkilerini değerlendirmeye devam edeceğini" ifade ettiği temmuz ayı politika açıklamasında çok az değişiklik yaptı.

FOMC üyeleri faiz kararını oy birliğiyle aldı.

Toplantı sonrası yayınlanan karar metninde "Son aylarda istihdam artışları güçlü seyretmiş ve işsizlik oranı düşük kalmıştır. Enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor. ABD bankacılık sistemi sağlam ve dirençlidir. Hanehalkı ve işletmeler için daha sıkı kredi koşullarının ekonomik faaliyet, işe alımlar ve enflasyon üzerinde baskı yaratması muhtemeldir. Bu etkilerin boyutu belirsizliğini korumaktadır" ifadelerine yer verildi.

Komite'nin enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olmaya devam etmekte olduğu belirtilen açıklamada, "Kurul ilave bilgileri ve bunların para politikası üzerindeki etkilerini değerlendirmeye devam edecektir. Enflasyonun zaman içinde yüzde 2'ye dönmesi için uygun olabilecek ilave politika sıkılaştırmasının kapsamını belirlerken Kurul, para politikasındaki birikimli sıkılaştırmayı, para politikasının ekonomik faaliyeti ve enflasyonu etkileme gecikmelerini ve ekonomik, finansal gelişmeleri dikkate alacaktır" denildi.

FOMC daha önce açıkladığı planlarında belirtildiği üzere Hazine tahvilleri ve ajans borç ve ajans ipoteğine dayalı menkul kıymet varlıklarını azaltmaya devam edeceğini de vurguladı.

Enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürme konusunda güçlü bir kararlılık sergileyen FOMC, para politikasının uygun duruşunu değerlendirirken, gelen bilgilerin ekonomik görünüm üzerindeki etkilerini izlemeye devam edeceğini belirtti.

Açıklamada, "Kurul hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması halinde para politikasının duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacaktır" denildi.