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'Fed faiz artırımına başlamalı'

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, "ABD Merkez Bankası (Fed) faiz artırımına başlamalı. Faiz pandemi öncesine döndükten sonra yeni adımlar değerlendirilmeli" dedi.

04.02.2022 - 07:02 |
'Fed faiz artırımına başlamalı'

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Fed'in faiz oranlarını artırmaya başlaması gerektiğini, ancak enflasyonun kontrol altına alınması için faizlerin nereye kadar veya ne kadar hızlı artırılması gerekeceğini söylemek için çok erken olduğunu ifade etti.

Barkin devam eden pandemi ve küresel tedarik zincirlerinde problemler dikkate alındığında ABD'de enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine geri dönüp dönmeyeceğinin veya artan ücretler, yüksek girdi maliyetleri ve işletmelerin agresif fiyatlama stratejileri ile kalıcı şekilde daha yukarı gidip gitmeyeceğinin belirsiz olmaya devam ettiğini vurguladı.

Fed'in faiz oranının hala sıfıra yakın olduğuna işaret eden Barkin, faizlerin daha iyi bir pozisyona geri getirilmesi gerektiğini belirtirken, bu yıl kaç faiz artırımının uygun olacağını söylemedi.

Barkin, ne kadar faiz artırımına ihtiyaç olduğunu yeniden değerlendirmeden önce Fed faiz oranının 2019 yılı sonu, pandemi öncesindeki seviyesi olan yüzde 1,5-1,75 seviyesine gelmesi gerektiğini ifade etti.

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