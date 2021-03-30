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'Fed faiz artırımından çok uzakta'

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu'nun yeni üyesi Christopher Waller, Fed'in gelinen noktada faiz artırımlarından çok uzakta olduğunu söyledi.

30.03.2021 - 07:19 | | Foreks
'Fed faiz artırımından çok uzakta'

Göreve geldikten sonra ilk açıklamasını yapan Waller, Fed'in faiz oranlarını düşük tutma ve pandemiden toparlanma tamamlanana kadar ekonomik desteğin devam ettirilmesi taahhütlerine paralel bir konuşma gerçekleştirdi.

Waller, "Fed'in araçları iyi çalışıyor. Tahvil getirilerinde artış kötü bir durum değil, ancak piyasalar istikrarsızlaşır ise Fed buna yanıt verir. Faiz oranlarını artırmaktan çok uzaktayız. Eğer enflasyon bekleyişleri çıpalanamaz ise o zaman ekonomide aşırı ısınmadan endişe ederiz" diye konuştu.

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