'Fed faiz artırımlarını yavaşlatmalı'

Jeffrey Gundlach, Fed'e faiz oranlarını çok hızlı artırarak ekonomik büyümeyi durduracağı uyarısında bulundu.

Gundlach yaptığı açıklamada Fed'in 21 Eylül'de faizi 75 baz puan artıracağına inandığını, ancak kendisinin tercihinin 25 baz puanlık bir artırım yapılması yönünde olduğunu söyledi.

75 baz puanlık bir artırımın ekonominin öngörülenden aşırı tepki verme potansiyeli olduğunu belirten Gundlach, politika yapıcıların önceki faiz artırımlarının etkilerini görmek için yeterince beklemediklerini savundu.

ABD eski Hazine Bakanı Lawrence Summers ise Fed'in kredibilitesini yeniden tesis etmek için faiz oranlarını daha hızlı artırması gerektiğini savundu.

Summers, "Eğer 50 baz puan ile 100 baz puan arasında bir seçim olacak ise Fed kredibilitesini güçlendirmek için 100 baz puanı tercih etmeli. Dün açıklanan TÜFE rakamları ABD'de ciddi bir enflasyon problemi olduğunu teyit etti" diye konuştu.