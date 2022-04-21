'Fed faiz artırmada hassas olmalı'

Online bir konferansta konuşan Evans, "Mevcut durumda çok yüksek enflasyon deneyimliyor olmamıza rağmen para politikasının nasıl tepki verdiğinin zamanlamasının hassas olabileceğini düşünüyorum" dedi.

Evans, Fed'in yıl sonuna kadar politika faizini %2,25-2,50 aralığına yükseltmesinin muhtemel olduğunu tekrarladı.