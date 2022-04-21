'Fed faiz artırmada hassas olmalı'
Chicago Fed Başkanı Charles Evans, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu yükselten özel faktörlerin gerilemeye başlayıp başlamadığını görmek için beklerken faizi artırmada hassas ilerlemesi gerektiğini belirtti.
21.04.2022 - 09:23 |
Online bir konferansta konuşan Evans, "Mevcut durumda çok yüksek enflasyon deneyimliyor olmamıza rağmen para politikasının nasıl tepki verdiğinin zamanlamasının hassas olabileceğini düşünüyorum" dedi.
Evans, Fed'in yıl sonuna kadar politika faizini %2,25-2,50 aralığına yükseltmesinin muhtemel olduğunu tekrarladı.