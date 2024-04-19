'Fed faiz indirimini erteleyebilir'

Fox News Channel'a konuşan Kashkari, son enflasyon verilerindeki yukarı yönlü sürprizler göz önüne alındığında bu yıl faizleri sabit tutmanın uygun olup olmayacağı sorusuna "potansiyel olarak" yanıtını verdi.

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"Enflasyonun %2'ye doğru indiğine ikna olana kadar bekleyip görmemiz ve gerektiği kadar sabırlı olmamız gerektiği görüşündeyim" diye konuşan Kashkari, son yıllarda Fed'in daha şahin politika yapıcıları arasında yer alıyor.

Kashkari bu yıl FOMC faiz kararlarında oy kullanmayacak.