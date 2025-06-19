Fed faiz kararı sonrası altın fiyatlarında son durum

Ons altın bu sabah 3368-3388 dolar aralığında dalgalanırken, şu sıralarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 3372,68 dolarda.

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Güne 4281 liradan başlayan gram altın şu sıralarda gerileyerek 4264 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 4260 lira, en yüksek ise 4305 lira seviyeleri test edildi.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "İsrail-İran çatışmasında bir sonraki adımları beklerken altın mütevazı bir sıçrama yaptı. Eğer ABD çatışmaya doğrudan müdahil olmaya karar verirse bu jeopolitik riskleri artırabilir" dedi.

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Trump'ın ABD'nin İsrail-İran çatışmasına müdahil olması konusunda karışık sinyaller vermesi de altın fiyatının dar aralıkta sıkışmasında etkili.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT!

Analistler ons altın için destek olarak 3348 doları, direnç olarak 3402 doları işaret etmeye devam ediyor. Bu destek veya dirençlerin kırılması halinde fiyat aşağıda 3324 ve 3294 dolara, yukarıda 3421 ve 3437 dolara gidebilir.