Fed faiz kararını açıkladı

Fed, 2022 yılının son FOMC toplantısında artırım hızını yavaşlatsa da federal fonlama faiz oranını 50 baz puan artırarak yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltti.

Faiz artırımlarının 2023 yılında da devam edeceği mesajını veren Fed, FOMC toplantısının ardından kasım toplantısı sonrasında yapılan ile neredeyse aynı açıklamayı yayınladı. Açıklamada "Federal Açık Piyasa Komitesi enflasyon risklerine karşı oldukça dikkatli. Hedef aralıkta devam eden artırımlar, enflasyonun zaman içinde yüzde 2 seviyesine dönmesini sağlamak için para politikasının yeterince sınırlayıcı bir durumu sürdürmesinin sağlanması uygun olacak" denildi.

Fed açıklamasına göre faiz artırım kararı oy birliği ile alındı.