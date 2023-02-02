Fed faiz kararını açıkladı

Fed beklendiği gibi federal fon faiz oranını 25 baz puan artırarak yüzde 4,50-4,75'e yükseltti ve enflasyonu aşağı çekmek için faiz artırımlarına devam etmenin uygun olduğu sinyalini verdi.

Fed bu faiz artırımı ile birlikte son 6 toplantıdır faiz artırım kararı almış oldu. Banka daha önce faizi 4 kez 75 puan ve aralık ayında 50 baz puan artırmıştı.

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından sonra yapılan açıklamada enflasyon oranlarında son dönemde sağlanan iyileşmeye işaret edilmekle birlikte gelecekteki faiz hareketleri konusunda yönlendirmede ciddi bir değişiklik yapılmadı.

FOMC açıklamasında "Komite faiz oranlarında devam eden artırımların para politikası duruşunun yeterli şekilde sınırlayıcı olmasını sağlama için uygun olacağını öngördü" dedi.

Komite açıklamasında gelecekteki herhangi bir faiz artırımının çeyrek baz puan olacağına işaret ederken, gelecekteki artırımların "hızı" ifadesini açıklamadan çıkararak yerine faiz değişikliğinin "boyutu" ifadesini koydu.

Açıklamada "Gelecekteki faiz artırımlarının boyutu belirlenirken, kümülatif sıkılaştırma, politikanın gecikmeli etkileri, ekonomik ve finansal gelişmeler hesaba katılacak" denildi.