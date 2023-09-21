Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası eylül ayı FOMC toplantısında faiz oranlarını beklendiği gibi yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

"Nokta grafiği" faiz oranı projeksiyonunun medyan tahmini, yetkililerin gösterge federal fon oranını bu yıl bir kez daha çeyrek puan artırmayı beklediğini gösteriyor. Bu oran haziran ayındaki son üç aylık projeksiyon setindeki faiz oranı beklentileriyle örtüşüyor.

Bu çeyrekte yetkililer bu yıl ve gelecek yıl için ekonomik büyüme beklentilerini yükseltirken, aynı dönem için işsizlik beklentilerini düşürdü.

Fed bu ayki politika açıklamasında çok az değişiklik yaparak sadece ekonominin temmuz açıklamasındaki "ılımlı" hızdan "sağlam" bir hızda genişlediğini belirtti.

Fed'in son ekonomik projeksiyonlarına göre yetkililer 2026'nın 4. çeyreğinde enflasyonun %2 olmasını ve değişken gıda ve enerji maliyetlerinden arındırılmış çekirdek enflasyonun da %2 olmasını bekliyor.

Bu da yetkililerin merkez bankasının %2'lik yıllık enflasyon hedefine üç yıl içinde ulaşacağını düşündüklerini gösteriyor. Bazı ekonomistler Fed'in uzun vadeli enflasyon hedefini yükseltmesini önerse de Fed Başkanı Jerome Powell şu ana kadar bu önerileri reddetti.