Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4,25-4,50 aralığına indirdi.

Haberin Devamı

Fed'den yapılan açıklamada, söz konusu kararın 1'e karşı 11 oyla alındığı belirtildi. Beth Hammack'ın politika faizinin sabit tutulmasından yana olduğu ve karşı oy kullandığı aktarıldı.

Açıklamada, bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının 25 baz puan düşürülerek yüzde 4,25-4,50 aralığına indirilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

FED ART ARDA 3 TOPLANTIDA FAİZ İNDİRDİ

Fed, Mart 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerle politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekmiş ve parasal genişlemeye gitmişti.

Ülkede daha sonra yükselen enflasyon karşısında 2022'de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı. Bankanın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı.

Haberin Devamı

Politika faizinde en son Temmuz 2023'te 25 baz puanlık artışa giden Fed, faiz oranını art arda 8 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bırakmıştı.

Eylül ayında 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine giden Fed, politika faizini 50 baz puan düşürmüştü. Fed, kasım ayında da politika faizini 25 baz puan indirmişti. Son kararla birlikte Banka art arda 3 toplantıda faiz indirimine gitmiş oldu.

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak kasımda yıllık bazda yüzde 2,7 olarak kaydedilmişti.

Fed tahminleri, Bankanın gelecek yıl daha az faiz indirimine gidebileceğini ortaya koydu.

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından Fed'den yapılan açıklamada, son verilerin ekonomik faaliyetlerin sağlam bir hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği belirtildi.

Yılın başından bu yana iş gücü piyasası koşullarının genel olarak gevşediğine dikkatin çekildiği açıklamada, işsizlik oranının yükseldiği ancak düşük kalmaya devam ettiği ifade edildi.

Haberin Devamı

Açıklamada, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerleme kaydetse de bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği belirtilerek, FOMC'nin istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılmasına yönelik risklerin kabaca dengede olduğunu değerlendirdiği bilgisi verildi.

Hedeflerin desteklenmesi amacıyla federal fon oranının 25 baz puan düşürülerek yüzde 4,25-4,50 aralığına indirildiği, faiz oranı hedef aralığında yapılacak ilave ayarlamaların "kapsamı ve zamanlaması" değerlendirilirken; gelen verilerin, gelişen görünümün ve risk dengesinin dikkate alınacağı belirtildi.

GELECEK YILA DAİR BÜYÜME VE ENFLASYON TAHMİNLERİNDE YUKARI YÖNLÜ REVİZYON

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için eylülde öngördüğü yüzde 4,4'te sabit bıraktı.

Buna göre, Fed'in federal fon oranına ilişkin 2025 yılı tahmini yüzde 3,4'ten yüzde 3,9'a, 2026 için yüzde 2,9'dan yüzde 3,4'e çıkarıldı. Bankanın 2027 yılına ilişkin faiz öngörüsü yüzde 2,9'dan yüzde 3,1'e, uzun dönem ortalama faiz beklentisi de yüzde 2,9'dan yüzde 3'e yükseltildi.

Haberin Devamı

FOMC üyelerinin gelecekteki faiz beklentilerini gösteren nokta grafiği, Fed'in 2025 yılında toplamda 50 baz puan olmak üzere 2 faiz indirim yapabileceğini ortaya koydu.

Bankanın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 2,3'ten yüzde 2,4'e ve 2025 için yüzde 2,1'den yüzde 2,5'e revize edildi. Enflasyon tahminleri 2026 için yüzde 2'den yüzde 2,1'e yükseltilirken, 2027 için yüzde 2 olarak korundu.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyona ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 2,6'dan yüzde 2,8'e, 2025 için yüzde 2,2'den yüzde 2,5'e, 2026 için yüzde 2'den yüzde 2,2'ye çıkarıldı, 2027 için yüzde 2 olarak kaldı.

ABD ekonomisinin büyüme tahmini bu yıl için yüzde 2'den yüzde 2,5'e, 2025 için yüzde 2'den yüzde 2,1'e yükseltildi. 2026 için büyüme tahmini yüzde 2 olarak korunurken, 2027 için yüzde 2'den yüzde 1,9'a düşürüldü.

İşsizlik oranına ilişkin tahminler ise bu yıl için yüzde 4,4'ten yüzde 4,2'ye, 2025 için yüzde 4,4'ten yüzde 4,3'e çekildi. 2026 için yüzde 4,3 olarak öngörülmeye devam edilen işsizlik oranı tahmini, 2027 için yüzde 4,2'den yüzde 4,3'e yükseltildi.