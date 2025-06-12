'Fed faiz oranlarını düşürmeli'
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Merkez Bankası'nı (Fed) hedef alarak Fed'in faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini öne sürdü.
12.06.2025 - 09:49 | | Foreks Haber
Vance, X'te yazdığı bir yazıda, "Başkan bunu bir süredir söylüyordu, ama artık daha da açık: Fed'in faizleri düşürmeyi reddetmesi parasal yanlış uygulamadır" dedi.
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Vance, tüm yıl boyunca faiz oranlarını düşürmesi için merkez bankasını sıkıştıran Başkan Donald Trump'ın sık sık dile getirdiği düşünceyi yineledi.