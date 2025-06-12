'Fed faiz oranlarını düşürmeli'

Vance, X'te yazdığı bir yazıda, "Başkan bunu bir süredir söylüyordu, ama artık daha da açık: Fed'in faizleri düşürmeyi reddetmesi parasal yanlış uygulamadır" dedi.

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Vance, tüm yıl boyunca faiz oranlarını düşürmesi için merkez bankasını sıkıştıran Başkan Donald Trump'ın sık sık dile getirdiği düşünceyi yineledi.