'Fed faiz oranlarını kademeli olarak düşürmeli'

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem cuma günü yaptığı açıklamada, geçen hafta yarım puanlık faiz indirimini güçlü ve net mesaj olarak nitelendirdiği ve desteklediğini söylediği açıklamanın ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını kademeli olarak düşürmesi gerektiğini söyledi.

Haberin Devamı

Musalem, "Benim için bu aşamada söz konusu olan freni gevşetmek. Bu, politikayı kademeli olarak daha az kısıtlayıcı hale getirmekle ilgili" dedi.

Musalem, Financial Times'a verdiği röportajda "Ekonomi ya da iş gücü piyasası beklediğinden daha fazla zayıflarsa, "daha hızlı bir faiz indirimi uygun olabilir" ifadelerini de kullandı.

Nisan ayında St Louis Fed'in başkanı olan ve önümüzdeki yıl Federal Açık Piyasa Komitesi'nde oy hakkına sahip bir üye olacak olan Musalem'in yorumları, Fed'in 2020'nin başlarında Covid-19'un başlangıcından bu yana ilk gevşeme döngüsünü başlatmak için daha geleneksel bir çeyrek puanlık indirimden vazgeçerek faizlerden yarım puan düşürmesinden iki haftadan kısa bir süre sonra geldi.

Haberin Devamı

Fed Başkanı Powell'ın dünyanın en büyük ekonomisinin gücünü korumayı ve enflasyonun gerilemesiyle birlikte iş gücü piyasasındaki zayıflığı önlemeyi amaçladığını söylediği bu jumbo indirim, gösterge faiz oranlarını yüzde 4,75 ila yüzde 5 arasında bıraktı.

Cuma günü, Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi Ağustos ayında yıllık yüzde 2,2 ile beklenenden daha fazla düştü. Eylül ayında kesintiyi destekleyen Musalem, iş gücü piyasasının son aylarda soğuduğunu kabul etti, ancak düşük işten çıkarma oranı ve ekonominin temel gücü göz önüne alındığında görünüm hakkında olumlu kaldı. İş sektörünün genel olarak "sağlam" faaliyetlerle "iyi bir yerde" olduğunu söyledi ve toplu işten çıkarmaların "yakın" görünmediğini de sözlerine ekledi. Yine de Fed'in faizleri daha hızlı düşürmesini gerektirebilecek risklerle karşı karşıya olduğunu kabul etti.