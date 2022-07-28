Fed faizi 75 baz puan artırdı

ABD Merkez Bankası (Fed) Temmuz toplantısında beklendiği gibi 75 baz puanlık faiz artışına gitti. Bu karar sonrasında Fed, politika faizi oranını yüzde %2.25-2,50'ye yükseltti.

Fed'den yapılan yazılı açıklamada, FOMC'un enflasyon tehditleri konusunda çok endişeli olduğu belirtilirken, yüzde 2 enflasyon hedefine dönülmesine güçlü şekilde bağlı kalındığı hatırlatıldı. Bilanço daraltmanın Eylül ayında da planlandığı gibi hızlandırılacağı aktarıldı.