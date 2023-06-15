Fed faizi değiştirmedi

Feddün sona eren Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında piyasa beklentilerine paralel olarak faiz oranlarını sabit tuttu. Son 10 toplantıda yapılan faiz artırımlarının ardından gelen bu karar oy birliği ile alındı.

Bununla birlikte Fed, ekonomi ve enflasyonun daha fazla soğumaması halinde faizleri gelecek ay artırma eğiliminde olduklarını da vurguladı.

FOMC üyelerinin çoğu bu yılın geri kalan bölümünde faizin iki kez 25'er baz puan artırılabileceğine işaret etti. Bunun yanı sıra FOMC üyeleri büyüme ve enflasyon projeksiyonlarını da yukarı yönlü revize etti.

Komite toplantısı sonrasında yapılan açıklamada gösterge faizini 16 yılın zirvesi olan yüzde 5-5,25 seviyesinde devam ettirilmesi kararı alındığı belirtilirken, "Hedef aralığın bu toplantıda sabit tutulması Komite'ye ek bilgileri değerlendirme imkanı verecek" değildi.

Yapılan açıklamada, "Politika sıkılaştırmadan uzun bir yol geldik ve politika duruşu sınırlayıcı. Şu ana kadar yaptığımız sıkılaştırmanın gecikmeli etkileri konusunda belirsizlikle karşı karşıyayız. Bunun yanı sıra son bankacılık geriliminin kredilerde yarattığı sıkılaşmanın büyüklüğü belirsiz" değerlendirmesi de yer aldı.

FOMC kararları ile birlikte açıklanan projeksiyonlarda 2023 yıl sonu medyan faiz beklentisi yüzde 5,1'den yüzde 5,6'ya yükseldi. 2024 sonu medyan faiz beklentisi yüzde 4,3'ten yüzde 4,6'ya ve 2025 medyan tahmini yüzde 3,1'den yüzde 3,4'e çıkarkan uzun dönem ortalama faiz beklentisi yüzde 2,5 olarak sürdürüldü.

Fed üyeleri ayrıca 2023 yılı GSYH büyüme tahminlerini yüzde 0,4'ten yüzde 1'e, çekirdek PCE tahminlerini yüzde 3,6'dan yüzde 3,9'a çıkardı.