Fed faizi sabit tuttu

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), 2024 yılının ikinci toplantısında faiz artışlarına ara vermeye devam ettiğini açıkladı ve yıl sonundan önce hala birden fazla indirim planladığının sinyalini verdi.

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Fed'in faiz oranlarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi, iki gün süren politika toplantısının ardından gösterge niteliğindeki gecelik borçlanma faiz oranını Temmuz 2023'ten bu yana bulunduğu %5,25-%5,5 aralığında tutacağını açıkladı.

Kararla birlikte Fed yetkilileri, Mart 2020'de Covid-19 salgınının ilk günlerinden bu yana ilk kez 2024 yılı sonuna kadar üç çeyrek puanlık kesinti yapılacağını açıkladı.

Mevcut federal fon faiz oranı 23 yıldan uzun bir süredir görülen en yüksek seviyede. Bu oran, bankaların gecelik krediler için birbirlerinden ne kadar ücret alacaklarını belirlemekle birlikte birçok tüketici borcunu da etkilemektedir.

Üç kesintiye ilişkin görünüm FOMC'yi oluşturan 19 yetkilinin anonim tahminlerinin yakından izlenen bir matrisi olan Fed'in "nokta grafiğinden" geldi. Grafik, hamlelerin zamanlamasına ilişkin herhangi bir gösterge sunmamaktadır.

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Grafik 2025'te üç indirime işaret ediyor. Komite, 2026'da üç indirim daha yapılacağını ve ardından Fed fonları oranı, politika yapıcıların ne teşvik edici ne de kısıtlayıcı olan "nötr oran" olarak tahmin ettikleri %2,6 civarına yerleşene kadar gelecekte iki indirim daha yapılacağını öngörüyor.

Yetkililer bu yıl için GSYH büyüme tahminlerini keskin bir şekilde hızlandırarak ekonominin aralık ayındaki %1,4'lük tahminden %2,1'lik bir yıllık büyüme oranına ulaşacağını öngörüyor. İşsizlik oranı tahmini bir önceki tahmine göre hafif bir düşüşle %4'e gerilerken, kişisel tüketim harcamalarıyla ölçülen çekirdek enflasyon tahmini bir önceki tahmine göre 0,2 puan artışla %2,6'ya yükseldi, ancak en son %2,8 seviyesinin biraz altında kaldı. Şubat ayı işsizlik oranı %3,9 olarak gerçekleşmiştir.

GSYH görünümü de önümüzdeki iki yıl için kademeli olarak yükseldi. Çekirdek PCE enflasyonunun Aralık ayında olduğu gibi 2026 yılına kadar hedefe geri dönmesi bekleniyor.

FOMC'nin toplantı sonrası açıklaması ocak ayındaki istihdam artışı değerlendirmesinin "ılımlı" nitelemesinden "güçlü" nitelemesine yükseltilmesi dışında ocak ayındaki son toplantısında yapılan açıklama ile neredeyse aynıydı. Faiz oranlarının sabit tutulması kararı oy birliğiyle onaylandı.

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Piyasalar Fed'in para politikasında bundan sonra nereye gideceğine ilişkin ipuçlarını yakından izliyordu.