Fed faizi sabit tuttu

Fed'in Mart ayı projeksiyonlarında görülen üç çeyrek puanlık indirimden faiz indirimi görünümündeki düşüş, merkez bankasının yeni politika açıklamasında %2'lik enflasyon hedefine doğru "mütevazı bir ilerleme" olduğunu kabul etmesine rağmen yapıldı.

Haberin Devamı

Tahmini uzun vadeli ya da "nötr" faiz oranının %2,6'dan %2,8'e yükselmesiyle aynı zamana denk gelen bu gelişme, politika yapıcıların yükselen fiyatlara karşı savaşı bitirmek için ekonominin daha fazla kısıtlamaya ihtiyacı olduğu sonucuna vardığını gösteriyor.

Son dönemde kaydedilen ilerleme yavaş oldu ve Fed yetkilileri Mart ayı itibarıyla öngörülen %2,4'lük enflasyon oranına kıyasla şimdi %2,6'lık biraz daha yüksek bir yıl sonu enflasyon oranı öngörmekte.

Faiz indirimlerinin bu yıl yatırımcıların beklediğinden daha geç başlayacağı ve daha yavaş olacağı düşünülürken, Fed'in politika faizinin önümüzdeki yıl hızla düşeceği ve hem 2025 hem de 2026'da tam yüzde puanlık indirimler yapılacağı öngörülüyor.

Haberin Devamı

Açıklama ve yeni Ekonomik Tahminler Özeti, birçok kişinin daha yavaş enflasyona işaret ettiği şeklinde okuduğu verilere nasıl yanıt verileceği konusunda mücadele eden bir merkez bankasını gösteriyor - açıklanan verilere göre tüketici fiyatları aslında Mayıs ayında aylık bazda hiç artmadı.-

Yeni tahminlere göre, ilk çeyreğin durgun geçmesine ve işsizlik oranının yıl boyunca %4 seviyesinde kalmasına rağmen ekonominin bu yıl da trendin biraz üzerinde %2.1 oranında büyümesi bekleniyor.

"Son göstergeler ekonomik faaliyetlerin güçlü bir hızla genişlemeye devam ettiğini göstermektedir. İstihdam artışları güçlü seyrini korudu ve işsizlik oranı düşük seyrini sürdürdü" denildi.

Yılın ilk aylarında enflasyon konusunda çok az ilerleme kaydedilmesinin ardından, politika yapıcıların öngörülen faiz oranı tahminlerinin "nokta grafiği", enflasyonla mücadeleyi bitirmek için gerekli görülen oranlarda neredeyse her yerde daha yüksek bir kaymayı içeriyordu.

"Nötr" faiz oranının tahmin edilenden daha yüksek olma olasılığına ilişkin son tartışmalarla birlikte yeni nokta grafiği, Fed yetkililerinin enflasyonu kontrol altında tutmak için daha uzun bir süre boyunca daha yüksek oranlara ihtiyaç duyulduğu sonucuna vardığını gösterdi. Mart projeksiyonunda daha önce yapılan artışla birlikte nötr faiz oranının 2023'te ulaşacağı noktanın çeyrek puandan fazla üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

Fed, yaklaşık iki yıl önce 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyondaki artışa yanıt olarak 2022 ve 2023 yıllarında faiz oranlarını agresif bir şekilde artırdı.