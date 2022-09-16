'Fed faizi yüzde 4,3'ün üzerine çıkarmalı'

Summers, "Bana göre, eğer Fed üyeleri enflasyonu güvenli şekilde kontrol altına almak istiyorlar ise faizleri bunun daha üzerine yükseltmeleri gerekli. Ancak bu şimdi vermeleri gereken bir karar değil" diye konuştu.

Fed'in gelecek hafta yapacağı toplantıda faizi 75 baz puan artırmasının, 50 baz puanlık bir artırıma göre daha iyi tercih olacağını savunan Summers, "Fed üyelerinin faiz artırımlarına devam etmeleri gerekeceğinden eminim" dedi.