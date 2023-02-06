'Fed faizi yüzde 5.1'e yükseltmeli'
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly aralık ayındaki Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısında politika yapıcıların çoğunun dile getirdiği gibi politika faizinin sabit tutulmaya geçilmeden önce en azından yüzde 5,1 seviyesine yükselmesi gerektiğini söyledi.
06.02.2023 - 09:17 |
Aralık ayı toplantısında ortaya konan faiz tahmininin politikanın nereye gitmesi gerektiği konusunda "iyi bir gösterge" olduğunu ifade eden Daly ancak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri daha yukarı da çıkarabileceğini vurguladı.
"Ben eğer daha fazlası gerekli ise yüzde 5,1'den daha fazlasının yapılmasına hazırım" diye konuşan Daly, genel olarak ekonomide yavaşlama olsa da iş gücü piyasasının güçlenmeye devam ettiğine de dikkat çekti.
Yüksek enflasyon ile savaşı kazanmanın bu yıldan daha uzun sürebileceğini de belirten Daly, "Enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru geri geldiğini gerçekten anlayana ve inanana kadar sınırlayıcı bir politika duruşunu gerçekten devam ettirmeliyiz" dedi.
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