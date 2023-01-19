'Fed faizi yüzde 5'in üzerine çıkarmalı'

WSJ tarafından düzenlenen etkinlikte soruları yanıtlayan Bullard, 50 baz puan faiz artırımına açık olup olmadığı yönündeki soruya "Planlanan, istenilen yere neden gitmeyelim, neden hız keselim" yanıtını verdi.

Önden yüklemeli faiz artırım politikasının iyi çalıştığına inandığını belirten Bullard, politika faizi olası durma noktası olarak değerlendirilen seviyeye yaklaşana kadar durmak için neden görmediğini vurguladı.

Bullard bu yıl Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) oy verme hakkı olan bir üyesi değil.