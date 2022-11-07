'Fed faizi yüzde 6'nın üzerine çıkarabilir'

Summers, ABD ekonomisinin hala güçlü şekilde büyümeye devam ettiğine işaret ederek, Fed'in enflasyonu kontrol altına almak için faizi yüzde 6 veya daha yukarı çıkarmaya ihtiyaç duyma riski gördüğünü söyledi.

Tarım dışı istihdam verileri sonrasında Bloomberg TV'de değerlendirmelerde bulunan Summers, "Fed faizinin gideceği nihai nokta konusunda görüşümü yukarı yönlü revize ediyorum. Temel beklentim değil ancak nihai faiz oranı yüzde 6 veya üzerine ulaşır ise bu beni şaşırtmaz" dedi.

Fed'in faiz oranını getireceği nihai seviye konusunda Bloomberg tarafından yapılan anketlerde bugüne kadar en yüksek tahmin yüzde 5,5-5,75 ile Nomura Holdings'den gelmişti.