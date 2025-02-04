'Fed faizler konusunda sabırlı olabilir'

CNBC'ye konuşan Collins, "Hafta sonu açıklanan geniş tabanlı gümrük tarifelerinin fiyatlar üzerinde bir etkisi olması beklenir. Geniş tabanlı gümrük tarifeleri ile aslında sadece nihai malların değil, aynı zamanda bir dizi ara malın fiyatlarında da artışlar görürsünüz" dedi.

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Ancak Collins, mega tarifelerin modern çağda ekonomiyi nasıl etkilediğine dair çok fazla deneyim olmadığını belirtti.

Bu yıl Fed'in faiz belirleme komitesinde oy hakkına sahip bir üye olan Collins, Fed politikasının ekonominin önündeki engellerle başa çıkmak için iyi bir konumda olduğunu söyledi. Collins, “Politikanın sabırlı ve dikkatli olmasının gerçekten uygun olduğunu ve özellikle tüm belirsizlikler göz önüne alındığında ek ayarlamalar yapmak için aciliyet olmadığını, ancak elbette faiz oranlarının mevcut duruşuyla hala biraz kısıtlayıcı olduğunu” belirtti.

“Politika duruşunda kesinlikle ek normalleşme göreceğim” diyen Collins faiz oranlarının daha da düşürülmesine açık kapı bıraktı, ancak bir zaman çerçevesi vermedi.

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Collins, Fed'in gümrük tarifelerinin etkisine vereceği nihai politika tepkisinin belirsiz olduğunu, ancak merkez bankası yetkililerinin tepki vermemesinin mümkün olabileceğini belirtti.

Collins, "Kalıcı bir gümrük tarifesi muhtemelen fiyat seviyesinde bir artışa neden olacak. Bu, enflasyon üzerinde kısa vadeli bir etki. Beklentiler iyi bir şekilde sabitlenmişse, Fed'in gözden geçirmeye çalışacağı ek etkiler olmadıkça ve para politikasını değiştirmeden bırakmasını beklersiniz" dedi.