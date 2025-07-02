'Fed faizleri eylül ayına kadar düşürebilir'
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayına kadar faiz oranlarını düşürebileceğine inandığını söyledi.
02.07.2025 - 10:10 | | Foreks Haber
Fox News'te yayınlanan "The Ingraham Angle" programına konuşan Bessent, "Bence kriter, gümrük vergilerinin enflasyonist olmaması. Eğer bu kriteri takip edeceklerse, bence bunu daha erken, ama kesinlikle eylül ayına kadar yapabilirler" dedi.
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Bessent, "Kriterlerine katılmıyorum ancak bu kriterleri takip ediyorsanız, elbette, neden sonbaharda olmasın?" diye konuştu.