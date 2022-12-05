'Fed faizleri öngörülenden fazla artırabilir'
Eski ABD Hazine Bakanı Larry Summers, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarının piyasanın öngördüğünden daha fazla artırmaya ihtiyaç duymasının büyük olasılık olduğunu söyledi.
05.12.2022 - 09:39 |
Bloomberg TV'ye konuşan Summers enflasyonun kontrol altına alınmadan önce daha gidecek "uzun bir yolu" olduğunu belirterek "Bana göre enflasyon insanların beklediğinden biraz daha uzun süre devam edecek" dedi.
Fed'in enflasyonun düşeceği konusunda rahatlamak için ekim ayındaki yavaşlamadan çok daha fazla kanıt görmeye ihtiyacı olduğunu belirten Summers, "Fed politika yapıcılarının, piyasaların şu anda konuştuğundan daha fazla faiz artırımına ihtiyac duyacaklarından kuşkulanıyorum" dedi.
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